Визит китайского чиновника в Турцию вызвал массовые выступления уйгуров

Министр иностранных дел Турции объявил, что поднял вопрос преследования мусульман-уйгуров во время переговоров со своим китайским..

Министр иностранных дел Турции объявил, что поднял вопрос преследования мусульман-уйгуров во время переговоров со своим китайским коллегой в Анкаре.

Визит высокопоставленного чиновника КНР сопровождался массовыми протестами турецких уйгуров. Они вышли на улицы Стамбула и Анкары с призывами к Пекину остановить притеснение их народности в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе Китая.

На плакатах написано «Диктаторский Китай» и «Остановить геноцид уйгуров, закрыть лагеря».

[Хасан Озтюрк, протестующий]:

«Мы пришли спросить про наши семьи. Почему мы не можем связаться с нашими родственниками? Живы ли они? Где они? Они в лагерях или нет? Где они? Мы не можем с ними связаться. Мы пришли задать вопросы и получить ответы».

Министр иностранных дел КНР Ван И также встретился с президентом Тайипом Эрдоганом.

В декабре Турция и Китай утвердили соглашение об экстрадиции. Теперь его должен ратифицировать парламент в Анкаре. При этом министр иностранных дел страны отметил, что это соглашение не приведёт к тому, что Турция начнёт высылать уйгуров в Китай. В их диаспоре здесь – около 40 тысяч человек.

Во время встречи обе страны также договорились укрепить кооперацию в вопросах противостояния пандемии и распределения вакцин.

Уйгуры беспокоятся, что Анкара может пойти на уступки Пекину из-за её зависимости от китайских вакцин. Так, она уже получила 15 миллионов доз от компании Sinovac Biotech и заказала ещё десятки миллионов.

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