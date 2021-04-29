Сирийский беженец без ноги надеется попасть на Паралимпиаду в Токио

Сириец Ибрагим аль-Хуссейн, когда был подростком и жил в Сирии, мечтал стать олимпийским пловцом. Однако позже..

[Ибрагим аль-Хуссейн, сирийский беженец]:

«Всё возможно. Иногда вещи кажутся сложными, нужно проявить силу, силу изнутри. 90% людей считают, что сила в руках и ногах. Нет, сила исходит изнутри, из сознания».

Сириец Ибрагим аль-Хуссейн, когда был подростком и жил в Сирии, мечтал стать олимпийским пловцом. Однако позже в ходе войны он потерял ногу. Теперь же, будучи беженцем в Греции, он тренируется, чтобы принять участие в Паралимпиаде в Токио.

33-летний Ибрагим – сын тренера по плаванию. Он начал плавать в пять лет в реке Евфрат, на которой стоит его родной город Дейр-эз-Зор.

В 2012 году Ибрагим выбежал на улицу, чтобы помочь другу, который был ранен взрывом бомбы. Однако пострадал сам. Ему ампутировали ногу. Позже он совершил опасное путешествие в Грецию в инвалидном кресле.

[Ибрагим аль-Хуссейн, сирийский беженец]:

«Даже если бы я потерял вторую ногу, если бы потерял руку, я бы не остановился. Я бы поступал по зову сердца».

Более 50 спортсменов-беженцев надеются принять участие в Паралимпиаде. Всего в команду войдёт шесть человек. Ибрагим надеется быть одним из них. Окончательный список составят в июне.

[Ибрагим аль-Хуссейн, сирийский беженец]:«В последние дни всё, о чём я думаю, – это Олимпийские игры. Когда я плыву, то вижу игры. Каждую минуту я представляю Олимпиаду. Я плыву не ради себя. В мире – около 80 миллионов беженцев. Я плыву ради них».

Сириец говорит, что не вернётся на родину, пока там не закончится война. Под флагом своей страны выступать не хочет.

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