Большинство японцев – против проведения Олимпиады в этом году

Большинство японцев выступают против проведения летних Олимпийских игр в Токио в этом году. Люди боятся, что..

Большинство японцев выступают против проведения летних Олимпийских игр в Токио в этом году. Люди боятся, что они спровоцируют новую вспышку эпидемии.

Опрос провела крупная японская газета «Ёмиури симбун». 70% респондентов заявили, что заинтересованы в проведении Олимпиады в стране. При этом 58% опрошенных считают, что в этом году соревнований быть не должно.

90% респондентов хотят, чтобы в случае проведения Игр, скопления людей свели к минимуму или вообще запретили.

В свою очередь, агентство Reuters провело опрос среди японских компаний. Две трети из них также против Игр в этом году. Раньше большинство поддерживало проведение Олимпиады.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти прошлым летом. Из-за пандемии их перенесли на этот год. Открытие запланировано на 23 июля, а закрытие – на 8 августа. Предполагается, что в Олимпиаде будут участвовать более 12 тысяч спортсменов.

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