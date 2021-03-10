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Япония планирует не пускать иностранных болельщиков на Олимпийские игры

Япония планирует не пускать иностранных болельщиков на Олимпийские игры

Японское правительство планирует провести Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио без иностранных болельщиков. Об этом сообщило информационное..

Дата загрузки: 2021-03-10

Японское правительство планирует провести Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио без иностранных болельщиков. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальных лиц.

Власти приняли такое решение из-за опасений общественности. Люди боятся, что в стране начнут распространяться новые штаммы коронавируса, и эпидемиологическая ситуация ухудшится.

До конца марта правительство Японии, оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет проведут онлайн-встречу, на которой окончательно решат, допускать ли иностранных зрителей. А в апреле власти объявят, какое число болельщиков сможет находиться на стадионах.

Также правительство страны планирует провести без зрителей церемонию начала эстафеты олимпийского огня. Она стартует 25 марта в префектуре Фукусима и продлится 121 день. Олимпийский огонь пронесут по городам 47 префектур, а также по двум островам, входящим в состав Токио. Завершится эстафета на церемонии открытия Игр на Национальном стадионе.

Ранее крупная газета «Ёмиури симбун» провела опрос, согласно которому 58% японских респондентов высказались против проведения Олимпиады в этом году.

Летние Олимпийские игры в Токио планировали провести прошлым летом. Однако из-за пандемии перенесли на 2021 год. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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