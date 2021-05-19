Спикер Конгресса США призвала бойкотировать Олимпиаду-22 в Пекине

[Нэнси Пелоси, спикер нижней палаты Конгресса США]:

«Я предлагаю, и я присоединяюсь к тем, кто предлагает дипломатический бойкот. Как могут главы государств поехать в Китай в свете происходящего там геноцида? Он продолжается даже сейчас. И возникает вопрос: какое тогда вы имеете моральное право защищать права человека в любом уголке мира?»

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине 2022 года. Она сказала, что было ошибкой давать Китаю право на Игры, поскольку коммунистическая партия там продолжает нарушать права человека.

Другие американские законодатели в последнее время также активно говорят о бойкоте. Кроме того, они критикуют крупные корпорации за то, что те думают только о прибыли от рекламы.

Ещё при правлении Дональда Трампа Белый дом и Госдепартамент назвали притеснения мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзян геноцидом. Администрация Джо Байдена заняла такую же позицию.

[Джим Макговерн, конгрессмен]:

«Если мы можем на год отложить Олимпиаду из-за пандемии, мы, несомненно, можем на год отложить Олимпиаду и из-за геноцида. Это даст возможность Олимпийскому комитету перенести Игры в страну, где правительство не совершает преступлений».

Помимо гонений на уйгуров, Китай также много лет обвиняют в репрессиях в отношении тибетцев, прихожан домашних христианских церквей, приверженцев духовной практики Фалуньгун, правозащитников и диссидентов. Кроме того, Пекин критикуют за то, что он лишает автономии бывшую британскую колонию Гонконг. Недавно он принял в регионе закон о нацбезопасности и начал использовать его для подавления продемократического движения.

[Самуэль Чу, продемократический активист Гонконга]:

«Все публичные представители продемократического движения либо в тюрьме, либо живут в изгнании, либо де-факто находятся под политическим домашним арестом без политических прав или вообще каких-либо прав вести общественную деятельность».

Активисты по правам человека также призывают бойкотировать Олимпиаду. Среди них представители Всемирного уйгурского конгресса, Тибетского института действий, «Китая против смертной казни», «Студентов за свободный Тибет» и «Кампании за уйгуров».

Впрочем, пока администрация Джо Байдена никаких шагов к полному или политическому бойкоту Игр не сделала.

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