Посмейся над своими проблемами: египтяне снимают стресс с помощью йоги смеха

В каирском парке раздаётся громкий хохот, но он вызван не шутками. Эти люди занимаются йогой смеха...

[Уте Девика, инструктор]:

«Сейчас у многих депрессия, люди встревожены и напряжены. Смех меняет биохимию за несколько минут. Мы переполняемся эндорфинами, серотонином и другими гормонами счастья».

В каирском парке раздаётся громкий хохот, но он вызван не шутками. Эти люди занимаются йогой смеха. Помогает снять стресс и позабыть о проблемах.

Участники тренировки выполняют некоторые упражнения из йоги, а также стараются рассмеяться. Они притворяются, что хохочут над какой-нибудь шуткой, читают вместе смешные стихи либо просто хлопают в ладоши.

[участник занятий]:

«Сегодня я понял, что смех без причины нельзя считать неуместным. Он оживляет чувства. Я первый раз ощутил, что смеюсь изнутри, всем сердцем. И смеётся всё: от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног».

Считается, что гормон эндорфин помогает уменьшить боль. Также, когда человек смеётся, организм получает больше кислорода, что укрепляет иммунную систему. При этом учёные доказали, что мозг не может отличить настоящий смех от притворного, поэтому он приносит такую же пользу.

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