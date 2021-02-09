Жители одного из районов Каира теперь могут смотреть такие выступления прямо с собственных балконов. Этот мобильный..

Жители одного из районов Каира теперь могут смотреть такие выступления прямо с собственных балконов.

Этот мобильный театр путешествует по бедным кварталам Египта. Его цель – популяризовать этот вид искусства.

[Рашиди Рамадан, работник Управления достопримечательностей]:

«У нас два трейлера. Каждый – три на восемь метров. Когда мы совмещаем их, то получается театральная сцена размером восемь на шесть метров. Она на колёсах, и у неё есть крючок, с помощью которого её можно отвезти в любое место».

Этот проект основало Министерство культуры Египта. Оно стремится проводить культурные мероприятия там, где люди обычно лишены возможности их посещать.

[Галал Отман, работник Управления культуры]:

«Обычно люди выходят из дома, чтобы пойти в театр, посмотреть постановку или послушать музыку. А теперь мы приезжаем к людям в деревни, в пустыни, куда угодно».

Местные жители говорят, что им нравится эта идея.

[Фатма Нагех, зрительница]:

«Очень интересно. Вместо того чтобы ходить на представления, так приятно посмотреть их из окна. Очень легко, не нужно выходить из дома».

Передвижной театр приехал в этот квартал в конце января. Затем он посетит бедные деревни в провинциях Дакахлея, Бехира, Асуит, Асуан и Южный Синай.

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