Волонтёры восстанавливают центр Мосула, чтобы магазины снова смогли открыться

Эти волонтёры возводят стены в рамках масштабного проекта по реконструкции. Команда планирует восстановить около 70 магазинов..

Эти волонтёры возводят стены в рамках масштабного проекта по реконструкции. Команда планирует восстановить около 70 магазинов в старом городе на западе иракского Мосула.

Цель проекта – оживить район, который когда-то был финансовым центром Мосула, а потом оказался в руинах. В 2014 году его захватила группировка ИГИЛ, запрещённая в России и других странах.

[Абдулла, владелец магазина]:

«Инициатива вернула нам надежду и восстановила дух наших семей и этой местности. Эти организации начали работу по реконструкции, и мы благодарим их за их усилия».

Команда волонтёров включает 100 человек, среди которых инженеры, медики, студенты и рабочие. Её создали в январе 2017 года, сразу после освобождения Мосула. С тех пор она помогает восстанавливать город.

Проект финансирует Агентство США по международному развитию. Он начал работу в середине января этого года. Как ожидается, на работы уйдёт три месяца.

В выборе магазинов, которые будут восстанавливать, опирались на ряд критериев. Например, претендент должен был владеть помещением до 2014 года. Ему необходимо подписать договор о том, что он будет работать после реконструкции. Также он должен доказать, что не имеет другого источника дохода.

[Мохаммед Салим, мастер по созданию вышивки]:

«Это хорошо. Многие уже не надеялись снова открыться, но теперь есть надежда. Иногда у меня целый месяц – ни одного клиента. Я вообще не зарабатываю».

Координатор проекта говорит, что восстановленные магазины также обеспечат необходимым оборудованием и инструментами, чтобы владельцы смогли восстановить бизнес.

Стоит отметить, что команда волонтёров уже участвовала в других проектах по восстановлению старого города на западе Мосула. В результате она отремонтировала 140 магазинов и 55 домов.

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