Молодой британец вышел из длительной комы и теперь узнаёт про пандемию

За три недели до того, как в марте 2020 года в Великобритании объявили первый национальный локдаун,..

За три недели до того, как в марте 2020 года в Великобритании объявили первый национальный локдаун, Джозефа Флавилла сбила машина. С тех пор он был в коме.

Теперь же он постепенно начинает приходить в сознание. При этом 19-летний молодой человек и понятия не имеет о ситуации в мире в связи с пандемией, несмотря на то, что дважды переболел COVID.

[Салли, тётя Джозефа]:

«Вообще не представляю, как Джозеф осознает все наши истории про локдаун».

Это тётя Джозефа. Она говорит, что его мама считает, что молодой человек никогда не поверит тому, что ему расскажут.

Попав под машину, юноша получил черепно-мозговую травму. До этого он увлекался спортом.

Карантинные ограничения пока не позволяют родственникам навещать сына.

[Салли, тётя Джозефа]:

«Джозеф уже нас слышит, поскольку реагирует на небольшие команды. Теперь мы рассказываем ему о пандемии по видеосвязи. Нам выделяют час в день по FaceTime. Шерон, мама Джозефа, говорит ему: «Я по тебе очень скучаю, дорогой, извини, что не могу приехать и взять тебя за руку. Не бойся». Джозеф проснулся, но рядом нет никого из близких».

Молодой человек пока не говорит, но может отвечать «да» или «нет» морганием глаз.

Его семья уже начала краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на его длительное восстановление.

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