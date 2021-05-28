В ООН приняли резолюцию о начале расследования конфликта между Израилем и ХАМАС

Совет ООН по правам человека утвердил начало международного расследования всех обстоятельств недавнего 11-дневного конфликта между Израилем..

Совет ООН по правам человека утвердил начало международного расследования всех обстоятельств недавнего 11-дневного конфликта между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС в Газе.

24 страны-члена проголосовали за, 9 – против, 11 воздержались. Резолюцию представили Организация исламского сотрудничества и делегация Палестины в ООН.

[Наджат Шамим Хан, посол Фиджи в ООН]:

«Проект резолюции по обеспечению соблюдения международных прав человека и международного гуманитарного права на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и Израиль, принят».

Посол Израиля в ООН, выступая на заседании, назвал ХАМАС расистской террористической группировкой.

[Мейрав Эйлон Шахар, посол Израиля в ООН]:

«7 мая высокопоставленный лидер ХАМАС Фатхи Хаммад сказал (цитата): «Отрезать головы евреям ножами». Всего три дня спустя ХАМАС, расистская террористическая организация, осуществляющая геноцид, совершила неоправданное нападение на гражданское население Израиля, цинично скрывая военную инфраструктуру среди гражданского населения Газы. Это двойное военное преступление».

Соединённые Штаты, ближайший союзник Израиля, не участвовали в обсуждениях. Германия и Соединённое Королевство вошли в число девяти стран, которые проголосовали против резолюции.

[Ганс-Питер Югель, посол Германии в ООН]:

«Этот документ не делает упор на недавней эскалации и опускает какой-либо контекст, вместо этого он предписывает создать комиссию по расследованию, действие которой распространяется на неопределенное время в будущее и прошлое».

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что страна не будет сотрудничать с комиссией. Оно также назвало документ очередной попыткой оправдать преступления, совершённые террористической организацией ХАМАС.

Представитель палестинской группировки боевиков назвал свою кампанию сопротивления законной и призвал наказать Израиль за оккупацию.

Короткая ссылка на эту страницу: