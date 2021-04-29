Мексика займётся производством российской вакцины «Спутник V»

В Мексике начнут выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом на встрече в Москве..

[Сергей Лавров, министр иностранных дел России]:

«Несмотря на тяжёлые условия для дипломатии в связи с пандемией, наш политический диалог не прекращался. В январе состоялся хороший телефонный разговор президентов, в феврале мы с вами переговорили. А сейчас имеем возможность полноценно провести переговоры».

В Мексике начнут выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом на встрече в Москве договорились министры иностранных дел двух стран.

Выпускать вакцины будет мексиканская лаборатория Birmex. В ней займутся розливом и упаковкой вакцин. Все необходимые материалы предоставит Москва. Производство планируют начать в мае.

[Марсело Эбрард, министр иностранных дел Мексики]:

«Мексиканская государственная компания Birmex, основанная десятилетия назад для производства и распространения вакцин, уже работает с Российским фондом прямых инвестиций по вопросу розлива и упаковки в Мексике».

«Спутник V» поставляют в Мексику с февраля. По словам министра иностранных дел страны, этой вакциной привился почти миллион мексиканцев. Ранее Мексика подписала соглашение на закупку 24 миллионов доз «Спутника V».

Сейчас власти планируют наладить масштабный розлив и упаковку российской вакцины. Они заявляют, что смогут выпускать до 90 миллионов доз в год. Также идут переговоры с Российским Фондом Прямых Инвестиций о производстве в Мексике вакцины «Спутник Лайт».

Выпускать препарат «Спутник V» будут и в Турции. Об этом на днях договорились РФПИ и турецкая фармацевтическая компания. Производство начнётся в ближайшие месяцы.

Также Турция закупит 50 миллионов доз российской вакцины. Первая поставка запланирована на май.

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