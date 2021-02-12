Парижане недовольны комендантским часом, который начинается в 18:00

Парижан всё больше охватывает недовольство, вызванное введением комендантского часа. В середине января французское правительство запретило всем..

Парижан всё больше охватывает недовольство, вызванное введением комендантского часа. В середине января французское правительство запретило всем гражданам без веской причины находиться на улице с шести вечера до шести утра. Нарушителей штрафуют на 135 евро.

Комендантский час приносит много неудобств. Вечером, когда люди идут с работы, в продуктовых магазинах скапливаются очереди. И при этом не все успевают сделать покупки.

[житель Парижа]:

«Разве комендантский час с шести вечера лучше полного карантина? Не знаю. Меня это раздражает больше, чем вынужденная самоизоляция. Тогда хотя бы можно было выходить в любое время, пусть и раз в день».

Во Франции пока не стали вводить третий локдаун, но ужесточили другие меры. С 1 февраля закрылись все магазины и торговые центры площадью больше 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, стали строже следить за соблюдением комендантского часа.

Также на этой неделе власти до 1 июня продлили режим чрезвычайного санитарного положения. А это значит, что ослабления карантинных мер пока не предвидится.

[жительница Парижа]:

«Я хочу, чтобы музеи вновь открылись. Посмотрите на Италию. Там всё очень хорошо, музеи снова открыты и не работают только по выходным. Это словно глоток воздуха, без культуры просто задыхаешься».

Впрочем, некоторые французы поддерживают действия властей.

[житель Парижа]:

«Министры и правительство, видимо, полагаются на чутьё. Эта пандемия – что-то новое для всех людей и для всех стран. Думаю, наше правительство или любое другое постарается сделать всё возможное для защиты здоровья людей».

Во Франции с начала пандемии выявили более трёх миллионов 400 тысяч случаев COVID-19. Умерли 80 тысяч человек.

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