В чилийском городе Антофагаста пожар уничтожил 35 домов

Пожар в чилийском городе Антофагаста уничтожил, по меньшей мере, 35 домов. По данным властей, без крова..

Пожар в чилийском городе Антофагаста уничтожил, по меньшей мере, 35 домов. По данным властей, без крова остались не менее 50 жителей, большинство из них – колумбийские мигранты.

[жительница Антофагасты]:

«Всё произошло очень быстро. Один дом загорелся, и огонь распространился повсюду. К тому времени, когда его сдержали, всё сгорело». [жительница Антофагасты]:

«Мы успели вынести рюкзак с документами, потому что муж узнал о пожаре и сказал мне».

В тушении огня участвовали все пожарные части города. Полиция также привезла водомёты. Однако район, где вспыхнул пожар, находится на возвышенности. Поэтому спасатели прибыли с задержкой.

[житель Антофагасты]:

«Люди хорошо жили в своих домах. Здесь было спокойно и приятно. Я приехал около получаса назад и увидел, что всё сгорело. Мне очень жалко людей».

Местные жители помогают пожарным тушить огонь. Тем временем из близлежащих домов в спешке выносят ценные вещи.

Антофагаста находится в пустыне Атакама на побережье Тихого океана. Этот регион – один из самых засушливых в мире. За год здесь выпадает менее четырёх миллиметров осадков. Также был период, когда дожди не шли 40 лет.

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