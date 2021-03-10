В Карелии ретропоезд возвращает пассажиров в атмосферу начала XX века

Среди заснеженных лесов Карелии неспешно двигается ретропоезд. Это «Рускеальский экспресс», который везёт туристов из Сортавалы в..

Среди заснеженных лесов Карелии неспешно двигается ретропоезд. Это «Рускеальский экспресс», который везёт туристов из Сортавалы в горный парк «Рускеала». Внутреннее убранство вагонов выполнено в стиле конца XIX – начала XX веков.

[пассажирка]:

«Вот именно занавесочки на окнах, вот с этими кисточками, они первыми создали это впечатление, что вот это ретро».

На столиках в купе стоят лампы, а в коридорах лежат ковры. Интерьер под старину по душе и обслуживающему персоналу.

[Оксана Усоич, проводница]:

«Нравится погружаться в эпоху, которую мы можем только представить себе. Есть возможность в этом участвовать, и это интересно, и завораживает».

Поездка длится чуть более часа. Пассажиры любуются красивыми видами в окно или пьют чай в вагоне ресторане. Совсем иная атмосфера царит в локомотиве рядом с топкой. Помощники машиниста без устали кидают уголь.

[Сергей, помощник машиниста]:

«Физический труд – обязательно. Если что-то упустил – всё. Можно всю дорогу кидать и умирать – не спасёшься. В принципе, как сейчас и было. Ну это зима, качество угля такое. А так нормально, справляемся».

На конечной станции вагоны отцепляют и ставят локомотив на разворотный круг. Так паровоз меняет направление. Этот процесс всегда привлекает любознательных туристов.

«Рускеальский экспресс» курсирует с июня 2019 года.

[Вячеслав Герасимов, начальник поезда]:

«Как правило, наш поезд ходит полностью загруженным. Бывают редкие дни – провальные, – когда загрузка порядка 75 процентов. Всё остальное (время) мы возим пассажиров в практически полностью загруженном поезде».

Карельский ретропоезд перевёз уже 130 тысяч пассажиров из разных стран. Во время пандемии этот маршрут среди россиян стал ещё популярнее.

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