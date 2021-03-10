В Карелии ретропоезд возвращает пассажиров в атмосферу начала XX века
Среди заснеженных лесов Карелии неспешно двигается ретропоезд. Это «Рускеальский экспресс», который везёт туристов из Сортавалы в..
Дата загрузки: 2021-03-10
Среди заснеженных лесов Карелии неспешно двигается ретропоезд. Это «Рускеальский экспресс», который везёт туристов из Сортавалы в горный парк «Рускеала». Внутреннее убранство вагонов выполнено в стиле конца XIX – начала XX веков.
[пассажирка]:
«Вот именно занавесочки на окнах, вот с этими кисточками, они первыми создали это впечатление, что вот это ретро».
На столиках в купе стоят лампы, а в коридорах лежат ковры. Интерьер под старину по душе и обслуживающему персоналу.
[Оксана Усоич, проводница]:
«Нравится погружаться в эпоху, которую мы можем только представить себе. Есть возможность в этом участвовать, и это интересно, и завораживает».
Поездка длится чуть более часа. Пассажиры любуются красивыми видами в окно или пьют чай в вагоне ресторане. Совсем иная атмосфера царит в локомотиве рядом с топкой. Помощники машиниста без устали кидают уголь.
[Сергей, помощник машиниста]:
«Физический труд – обязательно. Если что-то упустил – всё. Можно всю дорогу кидать и умирать – не спасёшься. В принципе, как сейчас и было. Ну это зима, качество угля такое. А так нормально, справляемся».
На конечной станции вагоны отцепляют и ставят локомотив на разворотный круг. Так паровоз меняет направление. Этот процесс всегда привлекает любознательных туристов.
«Рускеальский экспресс» курсирует с июня 2019 года.
[Вячеслав Герасимов, начальник поезда]:
«Как правило, наш поезд ходит полностью загруженным. Бывают редкие дни – провальные, – когда загрузка порядка 75 процентов. Всё остальное (время) мы возим пассажиров в практически полностью загруженном поезде».
Карельский ретропоезд перевёз уже 130 тысяч пассажиров из разных стран. Во время пандемии этот маршрут среди россиян стал ещё популярнее.
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