Адвокат Трампа: демократы не смогли связать штурм Капитолия с экс-президентом

Сенат США начал слушания дела об импичменте Дональда Трампа, который продвигает Демократическая партия. Несмотря на то,..

Сенат США начал слушания дела об импичменте Дональда Трампа, который продвигает Демократическая партия. Несмотря на то, что Трамп ушёл с поста президента и теперь является частным лицом, демократы настояли на процессе. К ним присоединились и несколько республиканцев. Они пытаются обвинить экс-главу Белого дома в том, что он якобы намеренно провоцировал насилие в Капитолии 6 января.

Обвинительная сторона много часов показывала на слушаниях кадры со штурмом Капитолия группой протестующих. При этом адвокаты Дональда Трампа говорят, что демократы не смогли связать инцидент с экс-президентом.

[Дэвид Шоен, адвокат Дональда Трампа]:

«Они просто снимают фильм, но они не связали это с Дональдом Трампом. И это, если честно, оскорбительно. Это полная противоположность процессу исцеления. Они продолжают демонстрировать нам произошедшую трагедию, которую Дональд Трамп осудил. И это по сути раскалывает американское общество».

Конгрессмен Джим Джордан из штата Огайо сказал в интервью Fox, что, хотя демократы много раз показывали записи, где Трамп призывал «изо всех сил бороться», чтобы отстоять победу на выборах, они ни разу не продемонстрировали другую часть речи президента, где он говорил протестующим быть мирными.

Он сказал: «Мирно и патриотично донести свои голоса».

Ещё один адвокат из команды Трампа Брюс Кастор сказал, что во время восьмичасовой сессии демократы не предоставили никаких новых фактов. Он также ещё раз отметил, что, согласно Конституции США, экс-президенту не могут объявить импичмент, поскольку он уже покинул свой пост.

Стоит отметить, что после выборов демократы получили большинство и в нижней палате Конгресса США, и в Сенате. Однако для объявления импичмента необходима поддержка не менее двух третей голосов конгрессменов.

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