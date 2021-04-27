Кошачье кафе в Дарвине: 2 часа в окружении 43 усатых питомцев

В меню этого кафе в австралийском городе Дарвин первым пунктом идут кошки. Но любителям животных не..

В меню этого кафе в австралийском городе Дарвин первым пунктом идут кошки. Но любителям животных не стоит волноваться. Усатых четвероногих друзей здесь определённо не едят. Им дарят своё тепло и внимание посетители заведения.

Это котокафе предлагает каждому гостю два часа угощений и качественного времени в окружении кошек.

[Шерил Мичи, владелица кафе]:

«В этом кафе сейчас живёт 43 питомца. Мы предлагаем гостям бронировать посещения и проводить два часа, играясь с кошками».

Услуга особенно пришлась по душе тем, у кого нет своих домашних питомцев.

[Шерил Мичи, владелица кафе]:

«Как только люди узнают о нас, они продолжают возвращаться. И у двух-трёх клиентов в неделю находится повод прийти снова».

Исследования показывают, что наличие домашнего питомца благотворно сказывается на психическом здоровье. Аарон пришёл в кафе, чтобы освободиться от стресса и беспокойства.

[Аарон Кэнонс, посетитель кафе]:

«Вы даже не можете представить, как это было здорово. Кошки набросились на меня, и я почувствовал, что очень быстро восстанавливаюсь». [Шерил Мичи, владелица кафе]:

«Очень интересно наблюдать, как они входят и поначалу очень напуганы, потому что у них много проблем, и они чувствуют, что не могут их контролировать».

Пока кошки успокаивают сотни посетителей кошачьего кафе, их владельцу приходится спасать своё здоровье. Ему поставили диагноз слабоумие. Но он говорит, что кошки очень помогают, когда ему особенно тяжело.

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