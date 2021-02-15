Адвокаты Трампа отпраздновали победу в импичменте

[Брюс Кастор, адвокат Дональда Трампа]:

«Спасибо, что пришли. Очевидно, это был непростой период для нашей страны. Я, господин ван дер Вин и другие члены команды очень рады, что Сенат США решил защитить наш конституционный образ жизни и не идти по дороге бесконечных импичментов». [Майкл ван дер Вин, адвокат Дональда Трампа]:

«Я никому не противостою. Мы завершили противостояние в том зале. Мы нанесли решающий удар и выиграли это дело. Противостояния больше нет. Мы победили. Невиновен».

Команда адвокатов Дональда Трампа празднует победу. Они добились оправдательного решения для экс-президента, которому пытались объявить импичмент уже после того, как он ушёл с поста.

Процесс, как и в первый раз, инициировала Демократическая партия. В этот раз она пыталась обвинить Трампа в том, что он якобы своей речью спровоцировал насилие в Капитолии 6 января. Однако набрать необходимое большинство в две трети голосов в Сенате так и не удалось.

В целом 57 сенаторов проголосовали за объявление импичмента. Из них 50 – демократы и 7 – республиканцы. 43 республиканских члена Сената отдали свои голоса против.

После голосования Дональд Трамп сделал письменное заявление. Он поблагодарил свою команду адвокатов за защиту справедливости.

Бывший советник Трампа зачитал его слова.

[Джейсон Миллер, бывший советник Дональда Трампа]:

«Это был ещё один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Ни один президент никогда не проходил через нечто подобное, и это продолжается, потому что наши оппоненты не могут забыть, что несколько месяцев назад за нас проголосовало почти 75 миллионов человек. Это самый высокий показатель для действующего президента».

Между тем, представители президента сказали, что Трамп не собирается отходить от дел и намерен реформировать Республиканскую партию.

Короткая ссылка на эту страницу: