В Таиланде спасли 80 макак, которых контрабандисты перевозили в мешках

В Таиланде сотрудники природоохранного ведомства спасли от гибели более 80 яванских макак. Животных изъяли у водителя..

В Таиланде сотрудники природоохранного ведомства спасли от гибели более 80 яванских макак. Животных изъяли у водителя пикапа на контрольно-пропускном пункте в провинции Накхоннайок. Всего в кузове автомобиля было 102 обезьяны.

Их перевозили в мешках и пластиковых контейнерах. Животные задыхались и, видимо, бились о стенки ящиков. 18 обезьян не выжили.

[Патарапол Манион, ветеринар]:

«Обезьяны истощены, поскольку долго не ели и не пили. Некоторые задыхались, потому что им не хватало воздуха в переполненном кузове».

Ветеринары развернули временный госпиталь, чтобы оказать обезьянам квалифицированную помощь. Как выяснилось, некоторые макаки беременны.

Власти задержали водителя пикапа. Мужчина рассказал журналистам, что его наняли за 96 долларов. Он должен был довезти машину до тайской провинции, граничащей с Камбоджей. Водитель утверждает, что ничего не знал об обезьянах в кузове.

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