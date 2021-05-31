Телеканал NTD

В Таиланде спасли 80 макак, которых контрабандисты перевозили в мешках

В Таиланде спасли 80 макак, которых контрабандисты перевозили в мешках

В Таиланде сотрудники природоохранного ведомства спасли от гибели более 80 яванских макак. Животных изъяли у водителя..

Дата загрузки: 2021-05-31

В Таиланде сотрудники природоохранного ведомства спасли от гибели более 80 яванских макак. Животных изъяли у водителя пикапа на контрольно-пропускном пункте в провинции Накхоннайок. Всего в кузове автомобиля было 102 обезьяны.

Их перевозили в мешках и пластиковых контейнерах. Животные задыхались и, видимо, бились о стенки ящиков. 18 обезьян не выжили.

[Патарапол Манион, ветеринар]:
«Обезьяны истощены, поскольку долго не ели и не пили. Некоторые задыхались, потому что им не хватало воздуха в переполненном кузове».

Ветеринары развернули временный госпиталь, чтобы оказать обезьянам квалифицированную помощь. Как выяснилось, некоторые макаки беременны.

Власти задержали водителя пикапа. Мужчина рассказал журналистам, что его наняли за 96 долларов. Он должен был довезти машину до тайской провинции, граничащей с Камбоджей. Водитель утверждает, что ничего не знал об обезьянах в кузове.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...