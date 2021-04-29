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В Индонезии спасли дельфинов, которых незаконно заставляли выступать

В Индонезии спасли дельфинов, которых незаконно заставляли выступать

На индонезийском острове Бали спасли из плена семь дельфинов вида афалина. Их незаконно держали в частном..

Дата загрузки: 2021-04-29

На индонезийском острове Бали спасли из плена семь дельфинов вида афалина. Их незаконно держали в частном морском парке в Сануре. Он принадлежал природоохранной организации, которая находилась на острове Батам. В апреле прошлого года власти её закрыли.

[Сумарсоно, сотрудник Агентства природных ресурсов Бали]:
«Новые правила не разрешают проводить выступления за пределами местонахождения природоохранной организации. Поэтому все подобные шоу теперь запрещены, и животные должны быть конфискованы».

О том, что закрытый морской парк продолжает работать, стало известно из публикаций в социальных сетях.

Сотрудники Агентства природных ресурсов Бали конфисковали дельфинов и доставили в другой морской парк, в котором они будут проходить реабилитацию.

[жительница Бали]:
«Дельфины, насколько я знаю, должны оставаться в заповеднике, их нельзя заставлять выступать».

Власти пока не решили, выпустят ли дельфинов обратно в море.
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