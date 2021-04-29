В Индонезии спасли дельфинов, которых незаконно заставляли выступать

На индонезийском острове Бали спасли из плена семь дельфинов вида афалина. Их незаконно держали в частном..

[Сумарсоно, сотрудник Агентства природных ресурсов Бали]:

«Новые правила не разрешают проводить выступления за пределами местонахождения природоохранной организации. Поэтому все подобные шоу теперь запрещены, и животные должны быть конфискованы».

На индонезийском острове Бали спасли из плена семь дельфинов вида афалина. Их незаконно держали в частном морском парке в Сануре. Он принадлежал природоохранной организации, которая находилась на острове Батам. В апреле прошлого года власти её закрыли.

О том, что закрытый морской парк продолжает работать, стало известно из публикаций в социальных сетях.

Сотрудники Агентства природных ресурсов Бали конфисковали дельфинов и доставили в другой морской парк, в котором они будут проходить реабилитацию.

[жительница Бали]:

«Дельфины, насколько я знаю, должны оставаться в заповеднике, их нельзя заставлять выступать».

Власти пока не решили, выпустят ли дельфинов обратно в море.

Короткая ссылка на эту страницу: