В Индонезии спасли дельфинов, которых незаконно заставляли выступать
На индонезийском острове Бали спасли из плена семь дельфинов вида афалина. Их незаконно держали в частном..
Дата загрузки: 2021-04-29
[Сумарсоно, сотрудник Агентства природных ресурсов Бали]:
«Новые правила не разрешают проводить выступления за пределами местонахождения природоохранной организации. Поэтому все подобные шоу теперь запрещены, и животные должны быть конфискованы».
О том, что закрытый морской парк продолжает работать, стало известно из публикаций в социальных сетях.
Сотрудники Агентства природных ресурсов Бали конфисковали дельфинов и доставили в другой морской парк, в котором они будут проходить реабилитацию.
[жительница Бали]:
«Дельфины, насколько я знаю, должны оставаться в заповеднике, их нельзя заставлять выступать».
Власти пока не решили, выпустят ли дельфинов обратно в море.
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