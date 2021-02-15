Немецкая семья воссоздала карнавал «Розенмонтаг» с помощью игрушек Playmobil

Праздничная мелодия, карнавальные костюмы, украшенные движущиеся платформы и восторженные зрители. Этот игрушечный парад устроила в честь..

Праздничная мелодия, карнавальные костюмы, украшенные движущиеся платформы и восторженные зрители. Этот игрушечный парад устроила в честь «Розового понедельника» немецкая семья из Бонна.

«Розенмонтаг» ежегодно отмечают всей Германией. Этим праздником завершается длительный карнавальный сезон. Но в этом году общественные мероприятия отменяют из-за пандемии, поэтому комитет карнавального фестиваля Бонна призвал людей воссоздать праздник с помощью игрушек.

[Роланд Гозеберг, житель Бонна]:«Именно это и зажгло искру нашей идеи. А потом я всерьёз увлёкся. Я взял детские наборы Playmobil, и мы начали воссоздавать шествие, а колонна становилась всё больше».

В игрушечном костюмированном параде также участвуют полицейские машины и машины скорой помощи, которые обеспечивают порядок и безопасность. Есть журналисты с видеокамерами и дворники, которые собирают конфетти и разбросанные сладости.

Карнавальный сезон в Германии стартует 11 ноября и завершается перед Великим постом. «Розенмонтаг» особенно пышно празднуют в Кёльне, Дюссельдорфе и Майнце.

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