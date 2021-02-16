14-летняя австралийка управляет собственной компанией
«Владелец бизнеса» – не та должность, которой могут похвастаться многие 14-летние подростки. Но именно так называет..
Дата загрузки: 2021-02-16
«Владелец бизнеса» – не та должность, которой могут похвастаться многие 14-летние подростки. Но именно так называет себя юная жительница Австралии Ти Девоу.
[Ти Девоу, предпринимательница]:
«Я вообще не ожидала такого».
Tea and Belle – компания, которую Ти создала, когда ей было всего 11 лет. Спустя четыре года бизнес стал очень успешным.
[Дион Девоу, отец предпринимательницы]:
«Я не думал, что будут как-то поддерживать бизнес человека, которому всего 11 лет».
Tea and Belle начинали как линию одежды в аборигенном стиле. Однако быстро компания начала также создавать товары для дома, свечи, аксессуары и кошельки.
[Дион Девоу, отец предпринимательницы]:
«Нужно улучшить дизайн, сделать другую линейку или выбрать другой цвет».
Управление онлайн-магазином – совсем не игра. Девочка часто устаёт.
[Ти Девоу, предпринимательница]:
«Иногда мне нужно помогать в своей компании, и я не могу пойти погулять с друзьями».
Компания не только приносит хорошую прибыль, но и помогает распространять культуру аборигенов.
[Ти Девоу, предпринимательница]:
«Думаю, многие просто не обращают внимание на бизнес аборигенов. И я просто счастлива от того, чего добилась. Это очень хорошо, потому что я распространяю ценную информацию о коренных народах».
Помогают Ти не только отец, но и многие другие родственники.
Короткая ссылка на эту страницу: