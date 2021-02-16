В США миниатюрные лошади-терапевты во время пандемии перешли на «удалёнку»

У миниатюрных лошадей на ранчо в Баррингтоне в штате Иллинойс наступило время прогулки. Эти миловидные животные..

У миниатюрных лошадей на ранчо в Баррингтоне в штате Иллинойс наступило время прогулки. Эти миловидные животные обычно посещают больницы, хосписы и дома престарелых, чтобы поднимать настроение людям.

Но в марте прошлого года из-за пандемии распорядок жизни на ранчо изменился. Одновременно почти не стало пожертвований. Однако основательница проекта Soul Harbour Ranch Джоди Дигель нашла другой способ выводить на публику своих питомцев и зарабатывать на их содержание. Она устраивает встречи с миниатюрными лошадьми через социальные сети или на платформе Zoom.

[Джоди Дигель, глава проекта Soul Harbour Ranch]:

«Когда мы проводили встречи в прямом эфире в Instagram, некоторые писали: «Привет из Бразилии» или «С любовью из Европы». Просто невероятно, что у нас появилась международная аудитория».

На ранчо живут десять миниатюрных и две обычные лошади, а также четыре карликовых осла и три собаки. Все они участвуют в онлайн-встречах со школьниками, посетителями библиотек и сотрудниками разных организаций.

Живое общение также не забыто. Мини-лошади и собаки по-прежнему наведываются к постояльцам домов престарелых. Любоваться животными пока можно только через окно. Но и это приносит большую пользу.

[Джоди Дигель, глава проекта Soul Harbour Ranch]:

«Животные помогают забыть о невзгодах. Во время встречи сосредотачиваешься только на ней. Люди видят миниатюрных лошадей в кроссовках или замечательных собак-терапевтов и чувствуют невероятную связь с ними».

Врачи также приветствуют такие сеансы.

[Фархад Гул, администратор дома престарелых]:

«Очень важно, чтобы у пожилых было духовное и социальное общение. И когда во время встречи с животными-терапевтами наши подопечные улыбаются – это самое ценное».

Недавно на ранчо появились новые питомцы – девять щенков. Все они станут собаками-терапевтами.

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