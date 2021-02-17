Автобус упал в канал в Индии: 47 погибших
До 47 возросло число погибших в результате трагедии в индийском штате Мадхья-Прадеш. Рейсовый автобус сорвался с..
Дата загрузки: 2021-02-17
Как сообщают местные власти, водитель и семеро пассажиров выжили и смогли выбраться на берег.
[Раджешь Джаин, комиссар полиции]:
«32 тела опознали, провели 28 вскрытий. Тела погибших отправляют по домам».
Автобус следовал из Сидхи в Сатну. По данным местных СМИ, водитель потерял управление.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в своём твиттере и пообещал им материальную помощь.
Согласно статистике, дороги в Индии – самые смертоносные в мире. Это результат плохой подготовки водителей, плачевного состояния автомобилей и дорог и отсутствия должного контроля со стороны правоохранительных органов.
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