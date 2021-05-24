В Индии нашли более 60 погибших нефтяников с затонувшей баржи

Не менее 61 нефтяника погибли в Индии в результате крушения баржи во время мощного циклона «Туактае»...

[С. Чайтанья, представитель полиции Мумбаи]:

«31 тело уже опознано, и 28 тел переданы родственникам. Ещё 30 тел предстоит идентифицировать. Мы берём образцы их ДНК, чтобы в ближайшее время завершить этот процесс».

Не менее 61 нефтяника погибли в Индии в результате крушения баржи во время мощного циклона «Туактае». Их тела обнаружили в ходе поисковой операции. Сейчас в Мумбаи идёт процесс идентификации жертв. Примерно 20 человек пока числятся пропавшими без вести.

Баржа затонула недалеко от нефтяных месторождений примерно в 70 километрах от Мумбаи. На её борту находилось более 260 человек. Они успели послать сигнал бедствия. Более 180 человек удалось спасти.

Циклон «Туактае» стал сильнейшим на западе Индии за последние 20 лет. Он сформировался в Аравийском море и 17 мая достиг суши. Пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Гоа, Карнатака и Керала. Там стихия унесла не менее 40 жизней. Материальный ущерб пока не оценён.

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