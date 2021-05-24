Авария на канатной дороге в Италии: 14 человек погибли, один ребёнок серьёзно пострадал

Не менее 14 человек стали жертвами аварии на канатной дороге, которая соединяет итальянский город Стреза на..

Не менее 14 человек стали жертвами аварии на канатной дороге, которая соединяет итальянский город Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре с вершиной Моттароне. Катастрофа произошла, когда кабинка поднималась в гору, и до конца маршрута оставалось примерно 300 метров.

Предполагается, что оборвался трос, поскольку незадолго до трагедии путешественники слышали в горах громкий звук, похожий на обрыв каната.

Кабинка упала примерно с 20-метровой высоты на горный склон и несколько раз перевернулась, пока не ударилась о деревья. Катастрофа произошла в труднодоступной лесистой местности, что осложнило поисково-спасательную операцию.

13 пассажиров погибли на месте. Двое детей девяти и пяти лет получили серьёзные травмы. Их доставили в больницу Турина. Девятилетнего ребёнка спасти не удалось. Другой ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Известно, что среди жертв – пятеро граждан Израиля. Выживший ребёнок тоже израильтянин. Также погибли восемь итальянцев и гражданин Ирана.

Канатная дорога возобновила работу совсем недавно после отмены некоторых карантинных ограничений.

[Марчелла Северино, мэр Стрезы]:

«Это ужасная трагедия для меня, нашей общины и, думаю, для всей Италии. Особенно горько, что это произошло тогда, когда мы только возобновили работу. Эти люди собирались хорошо провести день, а мы призывали всех выходить на прогулку, чтобы оправиться от пережитого во время пандемии. Но произошла ужасная катастрофа».

Канатная дорога работает с 1970 года. Подъём по ней длится 20 минут. Последний раз её ремонтировали в период с 2014 по 2016 годы. Сейчас власти ведут расследование, чтобы выяснить причины аварии.

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