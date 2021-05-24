Авария на канатной дороге в Италии: 14 человек погибли, один ребёнок серьёзно пострадал
Не менее 14 человек стали жертвами аварии на канатной дороге, которая соединяет итальянский город Стреза на..
Дата загрузки: 2021-05-24
Предполагается, что оборвался трос, поскольку незадолго до трагедии путешественники слышали в горах громкий звук, похожий на обрыв каната.
Кабинка упала примерно с 20-метровой высоты на горный склон и несколько раз перевернулась, пока не ударилась о деревья. Катастрофа произошла в труднодоступной лесистой местности, что осложнило поисково-спасательную операцию.
13 пассажиров погибли на месте. Двое детей девяти и пяти лет получили серьёзные травмы. Их доставили в больницу Турина. Девятилетнего ребёнка спасти не удалось. Другой ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
Известно, что среди жертв – пятеро граждан Израиля. Выживший ребёнок тоже израильтянин. Также погибли восемь итальянцев и гражданин Ирана.
Канатная дорога возобновила работу совсем недавно после отмены некоторых карантинных ограничений.
[Марчелла Северино, мэр Стрезы]:
«Это ужасная трагедия для меня, нашей общины и, думаю, для всей Италии. Особенно горько, что это произошло тогда, когда мы только возобновили работу. Эти люди собирались хорошо провести день, а мы призывали всех выходить на прогулку, чтобы оправиться от пережитого во время пандемии. Но произошла ужасная катастрофа».
Канатная дорога работает с 1970 года. Подъём по ней длится 20 минут. Последний раз её ремонтировали в период с 2014 по 2016 годы. Сейчас власти ведут расследование, чтобы выяснить причины аварии.
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