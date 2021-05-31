Крушение судна в Нигерии: более 70 погибших

Власти Нигерии извлекли тела не менее 76 погибших из реки на северо-западе страны, в штате Кебби...

Власти Нигерии извлекли тела не менее 76 погибших из реки на северо-западе страны, в штате Кебби. Деревянное судно с пассажирами перевернулось на реке Нигер ещё 26 мая.

Как сообщается, оно было переполнено. Вместо 80 человек на нём было до 200. Оно также везло мешки с песком.

Спасти смогли только 22 человека. Остальные или погибли, или числятся пропавшими без вести.

[Мириам Сани-Вара, выжившая]:

«Увидев, что мои подруги могут умереть, я бросила им свой хиджаб, чтобы помочь им держаться за меня. Я говорила им держаться, но, к сожалению, я потеряла своих подруг. Они говорили: «Мириам, не дай нам умереть». Кто-то по имени Хассан бросил мне ещё одну петлю, но я не знала, что делать, потому что и так везла кого-то на спине. Я продолжала плыть и звать на помощь».

Подобные инциденты в Нигерии бывают часто – в основном, из-за переполненности и плохого состояния судов, а также из-за непогоды. Но обычно затонувшие лодки – меньше размером. Нынешняя трагедия стала одной из крупнейших за несколько лет. Власти обещают пересмотреть законы о судоходстве.

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