Военные Мьянмы утверждают, что переворота не было
Военные Мьянмы объявили, что проведут новые выборы и передадут власть победившей партии. Они также отрицают, что..
Дата загрузки: 2021-02-17
[Зау Мин Тун, спикер армии Мьянмы]:
«У «Национальной лиги за демократию» был шанс исправить проблемы мирно, согласно конституции, однако она не предприняла никаких действий. У нас не было выбора, кроме как захватить власть. Но это не переворот».
Спикер армии Мьянмы сказал, что военные передадут власть гражданскому правительству в случае честных выборов.
[Зау Мин Тун, спикер армии Мьянмы]:
«Согласно конституции 2008 года, военные передадут власть победившей партии после того, как мы решим проблемы с фальсификациями на выборах, чтобы они были свободными, честными и обеспечили демократию».
Военные также обвинили протестующих, которые в последние недели масштабно выступают против переворота, в том, что они провоцируют насилие.
[Зау Мин Тун, спикер армии Мьянмы]:
«И они незаконно оказывают давление на государственных служащих. Протестующие не мирные, а прибегают к насилию».
Переворот произошёл 1 февраля. Лидера Аун Сан Су Чжи и несколько других высокопоставленных чиновников арестовали. Сан Су Чжи остаётся под домашним арестом. После обыска ей выдвинули обвинения в том, что она незаконно ввезла в страну радиооборудование. Имеются в виду рации. Теперь полиция также обвиняет её в нарушении закона о национальной катастрофе. Других подробностей пока не представили.
Тем временем, по всей Мьянме продолжают протестовать. Из-за этого многие оказались в затруднительном положении.
[таксист]:
«Каждая заправка участвует в движении гражданского неповиновения. Мы, водители такси, не можем заправиться. Мы не можем ездить, поскольку бензин слишком дорогой. Все в этой ситуации сталкиваются с трудностями. Даже госслужащие не могут попасть на работу».
Госдепартамент США уже выразил обеспокоенность в связи с новыми обвинениями в адрес Аун Сан Су Чжи. Он также призвал военных Мьянмы освободить всех незаконно арестованных и восстановить избранное правительство.
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