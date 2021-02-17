Военные Мьянмы утверждают, что переворота не было

Военные Мьянмы объявили, что проведут новые выборы и передадут власть победившей партии. Они также отрицают, что..

[Зау Мин Тун, спикер армии Мьянмы]:

«У «Национальной лиги за демократию» был шанс исправить проблемы мирно, согласно конституции, однако она не предприняла никаких действий. У нас не было выбора, кроме как захватить власть. Но это не переворот».

Военные Мьянмы объявили, что проведут новые выборы и передадут власть победившей партии. Они также отрицают, что совершили военный переворот с целью лишить власти партию Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию». На выборах в ноябре прошлого года она победила с большим отрывом. Однако военные отказались признать результаты, заявив о масштабных махинациях.

Спикер армии Мьянмы сказал, что военные передадут власть гражданскому правительству в случае честных выборов.

[Зау Мин Тун, спикер армии Мьянмы]:

«Согласно конституции 2008 года, военные передадут власть победившей партии после того, как мы решим проблемы с фальсификациями на выборах, чтобы они были свободными, честными и обеспечили демократию».

Военные также обвинили протестующих, которые в последние недели масштабно выступают против переворота, в том, что они провоцируют насилие.

[Зау Мин Тун, спикер армии Мьянмы]:

«И они незаконно оказывают давление на государственных служащих. Протестующие не мирные, а прибегают к насилию».

Переворот произошёл 1 февраля. Лидера Аун Сан Су Чжи и несколько других высокопоставленных чиновников арестовали. Сан Су Чжи остаётся под домашним арестом. После обыска ей выдвинули обвинения в том, что она незаконно ввезла в страну радиооборудование. Имеются в виду рации. Теперь полиция также обвиняет её в нарушении закона о национальной катастрофе. Других подробностей пока не представили.

Тем временем, по всей Мьянме продолжают протестовать. Из-за этого многие оказались в затруднительном положении.

[таксист]:

«Каждая заправка участвует в движении гражданского неповиновения. Мы, водители такси, не можем заправиться. Мы не можем ездить, поскольку бензин слишком дорогой. Все в этой ситуации сталкиваются с трудностями. Даже госслужащие не могут попасть на работу».

Госдепартамент США уже выразил обеспокоенность в связи с новыми обвинениями в адрес Аун Сан Су Чжи. Он также призвал военных Мьянмы освободить всех незаконно арестованных и восстановить избранное правительство.

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