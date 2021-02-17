Тюлени возвращаются на северное побережье Франции

На северо-западном побережье Франции недалеко от города Марк-ан-Барёль серые тюлени перестали быть редкими гостями. Сейчас здесь..

На северо-западном побережье Франции недалеко от города Марк-ан-Барёль серые тюлени перестали быть редкими гостями. Сейчас здесь отдыхают 250 морских животных.

[Джером Грессье, волонтёр и зоозащитник]:

«Они селятся здесь во время отлива, чтобы накопить жир, отдохнуть и подготовиться к предстоящей охоте в море».

У тюленей нет естественных врагов в Ла-Манше, но в 70-х годах их стали истреблять рыбаки, поскольку видели в них соперников. В итоге в природной области Кот-д’Опаль эти животные начали исчезать. В 80-х тюлени попали под охрану государства, и в последние годы их численность восстанавливается.

Зоозащитники наблюдают за колониями животных, когда те отдыхают на берегу. Джером Грессье использует фотоаппарат с длиннофокусным объективом, что позволяет снимать удалённые объекты в крупном масштабе.

[Джером Грессье, волонтёр и зоозащитник]:

«Так можно увидеть, не запутались ли в сети какие-нибудь животные. Часто сеть накручивается на шею и причиняет им сильную боль».

Пострадавшим тюленям оказывают помощь в близлежащем центре спасения животных в Кале. Также здесь подращивают ослабевших детёнышей.

[Кристель Грессье, сотрудница центра спасения животных]:

«Примерно к трём неделям жизни мать научит детёныша охотиться, но если он не смог быстро это освоить, то остаётся беспомощным, а мать уплывает. В это время мы и можем вмешаться».

Благодаря охране в регионе О-де-Франс насчитывается уже более 1100 тюленей. При этом популяция серых тюленей растёт быстрее популяций других видов.

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