В Мехико обрушился метромост: не менее 15 погибших

Не менее 15 человек погибли, ещё 70 пострадали в результате обрушения метромоста в Мехико. Трагедия произошла..

Не менее 15 человек погибли, ещё 70 пострадали в результате обрушения метромоста в Мехико. Трагедия произошла в пол одиннадцатого вечера близ станции «Оливос». В тот момент по мосту шёл поезд. Часть сооружения вместе с вагонами рухнула на автодорогу внизу, завалив несколько машин.

Причиной стало то, что в одну из опор моста врезался автомобиль.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Пытаются найти выживших. Пострадавших доставляют в больницы.

Обрушение произошло на 12-й линии столичного метро. Её строили, когда мэром Мехико был нынешний министр иностранных дел Марсело Эбрард. В то время строительство сопровождалось многочисленными жалобами и обвинениями в нарушениях. Эбрард принёс соболезнования семьям погибших в своём Твиттер.

Власти обещают расследовать инцидент и призвать виновных к ответственности.

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