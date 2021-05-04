В Мехико обрушился метромост: не менее 15 погибших
Не менее 15 человек погибли, ещё 70 пострадали в результате обрушения метромоста в Мехико. Трагедия произошла..
Дата загрузки: 2021-05-04
Причиной стало то, что в одну из опор моста врезался автомобиль.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Пытаются найти выживших. Пострадавших доставляют в больницы.
Обрушение произошло на 12-й линии столичного метро. Её строили, когда мэром Мехико был нынешний министр иностранных дел Марсело Эбрард. В то время строительство сопровождалось многочисленными жалобами и обвинениями в нарушениях. Эбрард принёс соболезнования семьям погибших в своём Твиттер.
Власти обещают расследовать инцидент и призвать виновных к ответственности.
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