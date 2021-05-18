На Индию обрушился циклон «Туактае»: не менее 16 погибших

Ураганный ветер и сильные дожди обрушились на запад Индии. Здесь бушует циклон «Туактае» – сильнейший для..

Ураганный ветер и сильные дожди обрушились на запад Индии. Здесь бушует циклон «Туактае» – сильнейший для региона за последние 20 лет. Скорость ветра достигает 210 километров в час.

От непогоды страдают штаты Керала, Карнатака, Гоа, Махараштра и Гуджарат. Сообщается не менее чем о 16 погибших.

[Прамод Савант, губернатор штата Гоа]:

«На Гоа погибли двое. На севере штата погибла девочка, ей на голову упало дерево. Ещё на двоих людей упал столб, когда они ехали на скутере. Один из них скончался по дороге в больницу».

Пострадала и коммерческая столица страны Мумбаи. Здесь повалены деревья и затоплены улицы. Из-за непогоды закрыли городской аэропорт и ведущие автодороги.

Циклон сформировался в Аравийском море. Ему присвоили статус урагана третьей категории.

Десятки тысяч человек были эвакуированы с пути продвижения циклона. Продолжаются спасательные работы.

Метеорологи говорят, что в ближайшие часы циклон должен ослабнуть.

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