США расширили список стран, в которые не рекомендуется ездить из-за COVID-19

Госдепартамент США расширил список стран, которые не рекомендуется посещать из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации. Он добавил ещё..

Госдепартамент США расширил список стран, которые не рекомендуется посещать из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации. Он добавил ещё 116 наименований к уже существующим 34. Таким образом, в список вошло 150 стран, включая Великобританию, Канаду, Израиль, Францию, Россию и Украину.

Ранее Госдепартамент заявил, что намерен внести в список 80% всех стран мира. При этом рекомендации не запрещают американцам путешествовать.

Однако власти предупреждают, что во время пандемии международные поездки очень рискованны. Они призывают выезжать за рубеж только тех, кто прошёл полную вакцинацию от COVID-19. Хотя даже в этом случае американцам рекомендуют воздержаться от заграничных путешествий, поскольку в мире распространяются новые штаммы коронавируса.

Также правительство запретило въезд в США почти всем неамериканским гражданам, которые недавно побывали в Китае, Бразилии, Иране, Южной Африке или в странах Европы с плохой эпидемиологической ситуацией.

Между тем миллионы американцев игнорируют рекомендации властей, и этой весной число путешественников неуклонно растёт.

США стоят на первом месте в мире по количеству заражений коронавирусом и смертей, вызванных этой болезнью. В стране выявили 32 миллиона 600 тысяч случаев COVID-19, умерли более полумиллиона человек.

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