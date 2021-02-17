Как соцсети помогли отцу-одиночке

В начале 2015 года у Ричарда Джонсона родилась дочь Персефона. 21-летний отец был счастлив. Но через месяц жена с ребёнком неожиданно уехала.

Вскоре молодая мама позвонила и сказала, что если Ричард быстро не заберёт ребёнка, то она отдаст его в приёмную семью. Ричард взял билет и сразу вылетел за дочкой. Внезапный отъезд жены и её нервное состояние мужчина объясняет послеродовой депрессией.

Оказавшись с младенцем на руках, Ричард беспокоился, сможет ли в одиночку заботиться о дочке. Он стал искать советы отцам в интернете и нашёл в Facebook группу Life of Dad. Он понял, что не одинок, и есть другие отцы-одиночки.

Ричард поделился своей историей с участниками группы. «Я нервничал и боялся быть отцом ещё до рождения дочки, а теперь я стал отцом-одиночкой и должен исполнять две роли. Я не был уверен, что справлюсь», – писал Ричард. «Я прочитал уйму книг для родителей и просмотрел более 1000 часов видео на YouTube, начиная от плетения кос и покраски ногтей и заканчивая теориями о том, как справляться с общими родительскими проблемами», – рассказал молодой отец.