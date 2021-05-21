В Аргентине на фоне новой волны COVID-19 вводят жёсткий локдаун

В Аргентине ввели жёсткий локдаун до конца месяца. По словам президента, страна переживает наихудший период за..

В Аргентине ввели жёсткий локдаун до конца месяца. По словам президента, страна переживает наихудший период за всё время пандемии. Последнюю неделю быстро растёт количество новых случаев заражения за сутки.

Больше всего заражённых выявили 19 мая – 39 600. Также увеличился суточный показатель смертей от COVID-19. Антирекорд зафиксировали 18 мая, когда умерли 744 человека.

В рамках карантинных мер власти распорядились закрыть школы и магазины, не торгующие товарами первой необходимости. С шести вечера до шести утра действует комендантский час.

[Альберто Фернандес, президент Аргентины]:

«Социальная, экономическая, образовательная, религиозная и спортивная деятельность приостанавливаются. Будут открыты магазины с основными товарами, также можно продавать еду навынос и осуществлять доставку».

Людям разрешено ходить в магазин и на прогулку, но нельзя удаляться от дома. Ездить на работу могут только те, кому выдадут пропуск.

В стране ускоряют темпы вакцинации населения. Пока из 45 миллионов жителей Аргентины полностью привились от коронавируса чуть больше двух миллионов человек. Одну дозу вакцины получили более восьми миллионов.

[Конрадо Эстол, врач]:

«Ежедневно проводят до 120 тысяч тестов. Но необходимо проводить 300 или даже 500 тысяч, чтобы выявить как можно больше инфицированных и изолировать их. И, конечно же, мы ждём поставки пяти миллионов вакцин AstraZeneca».

В Аргентине в общей сложности выявили почти три с половиной миллиона случаев COVID-19. Умерли 72 тысячи человек. По числу заражённых на душу населения страна уже опередила Бразилию.

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