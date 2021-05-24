«Лунный свет»: Европа представляет план лунных спутников

Европейское космическое агентство представило идею вывода спутников на орбиту Луны. Программа, которую назвали «Лунный свет», поможет будущим миссиям в исследовании ближайшего соседа Земли.

Благодаря таким спутникам космические агентства смогут проектировать свои посадочные аппараты на Луну без громоздких устройств связи и навигации на борту.

Это освободит место для перевозки других грузов, что сделает каждый запуск более рентабельным.

[Элоди Виу, сотрудница ЕКА]:

«Этот проект позволит эффективно исследовать Луну благодаря созданию надёжной телекоммуникационной и навигационной сети лунных спутников».

Первый такой спутник в рамках новой программы запустят в 2024 году. Его назвали «Лунный исследователь». А возможность подключиться к этому проекту страны-члены ЕКА получат уже в следующем году.

[Дэвид Паркер, представитель ЕКА]:

«Луна – это хранилище 4,5 миллиардов лет истории Солнечной системы, но мы только начинаем раскрывать её секреты».

Проект основан на одной из сильных сторон агентства: запуске спутников для предоставления услуг третьим сторонам.

ЕКА уже управляет флотом спутников на орбите Земли, которые предоставляют государственным и коммерческим компаниям данные о погоде, климате и тому подобном.

У агентства также есть сеть навигационных спутников Galileo. Они посылают высокоточные данные глобального позиционирования, конкурирующие с американской системой GPS.

Стоит отметить, что у ЕКА нет таких же амбициозных планов по исследованию Луны, как у США и Китая. Оно хочет создать «лунные ворота», которые станут перевалочным пунктом для будущих миссий.

Короткая ссылка на эту страницу: