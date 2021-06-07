НАСА готовит две миссии на Венеру

После десятилетий исследований других миров НАСА снова обратило свой взгляд на Венеру. На самую горячую планету..

После десятилетий исследований других миров НАСА снова обратило свой взгляд на Венеру. На самую горячую планету Солнечной системы и ближайшего соседа Земли отправят сразу две роботизированные миссии.

Первая называется DAVINCI+. Аппарат будет анализировать плотную и облачную атмосферу Венеры. Целью миссии будет понять, могли ли на этой планете когда-то существовать вода и жизнь.

Небольшой модуль пройдёт через атмосферу, чтобы взять пробу газов.

Это будет первая миссия США на Венеру с 1989 года.

Также исследовать будут и скалистую поверхность планеты. На неё отправят аппарат Veritas, который должен будет составить карту местности.

[Билл Нельсон, представитель НАСА]:

«Эти две миссии направлены на то, чтобы понять, как Венера превратилась в адский мир, способный плавить свинец на своей поверхности. И мы надеемся, что эти миссии помогут лучше понять, как развивалась Земля и почему она в настоящее время является обитаемой, в то время как другие планеты в нашей Солнечной системе – нет».

На заре освоения космоса США и Советский Союз отправили к Венере несколько космических аппаратов.

Зонд НАСА «Маринер-2» совершил первый успешный облёт вокруг планеты в 1962 году. А советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила первую успешную посадку в 1970 году.

В 1989 НАСА на космическом шаттле отправило на орбиту Венеры межпланетную станцию «Магеллан». Затем в 2006 году атмосферы планеты достиг и аппарат «Венера-экспресс», который запустило Европейское космическое агентство.

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