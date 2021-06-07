НАСА готовит две миссии на Венеру
После десятилетий исследований других миров НАСА снова обратило свой взгляд на Венеру. На самую горячую планету..
Дата загрузки: 2021-06-07
Первая называется DAVINCI+. Аппарат будет анализировать плотную и облачную атмосферу Венеры. Целью миссии будет понять, могли ли на этой планете когда-то существовать вода и жизнь.
Небольшой модуль пройдёт через атмосферу, чтобы взять пробу газов.
Это будет первая миссия США на Венеру с 1989 года.
Также исследовать будут и скалистую поверхность планеты. На неё отправят аппарат Veritas, который должен будет составить карту местности.
[Билл Нельсон, представитель НАСА]:
«Эти две миссии направлены на то, чтобы понять, как Венера превратилась в адский мир, способный плавить свинец на своей поверхности. И мы надеемся, что эти миссии помогут лучше понять, как развивалась Земля и почему она в настоящее время является обитаемой, в то время как другие планеты в нашей Солнечной системе – нет».
На заре освоения космоса США и Советский Союз отправили к Венере несколько космических аппаратов.
Зонд НАСА «Маринер-2» совершил первый успешный облёт вокруг планеты в 1962 году. А советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила первую успешную посадку в 1970 году.
В 1989 НАСА на космическом шаттле отправило на орбиту Венеры межпланетную станцию «Магеллан». Затем в 2006 году атмосферы планеты достиг и аппарат «Венера-экспресс», который запустило Европейское космическое агентство.
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