НАСА опубликовало панораму Марса c высоким разрешением

Это панорама Марса в 360 градусов. Её сделали с помощью Mastcam-Z – прибора, который установлен на..

Это панорама Марса в 360 градусов. Её сделали с помощью Mastcam-Z – прибора, который установлен на марсоходе «Настойчивость». Он состоит из двух камер с функцией масштабирования. Кроме панорамы, НАСА опубликовало также почти 6000 фотографий с Красной планеты. [Эльза Дженсен, участница проекта]:«Вот как мы сложили панораму. Мы начали с горизонта. Камера закреплена на мачте. Сначала одна сторона, потом низ, и так собираем кусочек за кусочком от горизонта вплоть до самого марсохода. Насколько можно видеть, фокус на аппарате и ландшафте. Мы всё это объединили в одно целое».

Полученные снимки позволят больше узнать о топографии Марса и погодных условиях на планете.

На панораме можно увидеть кусок обветренной скалы, а также край кратера Езеро, на поверхность которого и сел марсоход. Учёные говорят, что многие из этих скальных образований формировались в течение миллиардов лет.

[Джим Белл, участник проекта]:«Мы видим интересные детали и текстуру. Пока неясно, какие это породы: вулканические, осадочные или же их комбинация. У нас нет данных по химическому и минеральному составу. Но камеры помогают нам определить места, где мы хотели бы провести подробные химические и минеральные тесты».

Ранее НАСА показало первое высококачественное видео посадки на Марс. «Настойчивость» опустилась на Красную планету 18 февраля. У неё есть несколько камер, а также два микрофона для записи звука. Аппарат уже отправил на Землю файл с записью своего гудения, а также порывов марсианского ветра.

«Настойчивость» также укомплектована беспилотным летательным аппаратом. Он поможет обнаруживать новые интересные места для изучения.

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