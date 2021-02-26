НАСА опубликовало панораму Марса c высоким разрешением
Это панорама Марса в 360 градусов. Её сделали с помощью Mastcam-Z – прибора, который установлен на..
Дата загрузки: 2021-02-26
«Вот как мы сложили панораму. Мы начали с горизонта. Камера закреплена на мачте. Сначала одна сторона, потом низ, и так собираем кусочек за кусочком от горизонта вплоть до самого марсохода. Насколько можно видеть, фокус на аппарате и ландшафте. Мы всё это объединили в одно целое».
Полученные снимки позволят больше узнать о топографии Марса и погодных условиях на планете.
На панораме можно увидеть кусок обветренной скалы, а также край кратера Езеро, на поверхность которого и сел марсоход. Учёные говорят, что многие из этих скальных образований формировались в течение миллиардов лет.[Джим Белл, участник проекта]:
«Мы видим интересные детали и текстуру. Пока неясно, какие это породы: вулканические, осадочные или же их комбинация. У нас нет данных по химическому и минеральному составу. Но камеры помогают нам определить места, где мы хотели бы провести подробные химические и минеральные тесты».
Ранее НАСА показало первое высококачественное видео посадки на Марс. «Настойчивость» опустилась на Красную планету 18 февраля. У неё есть несколько камер, а также два микрофона для записи звука. Аппарат уже отправил на Землю файл с записью своего гудения, а также порывов марсианского ветра.
«Настойчивость» также укомплектована беспилотным летательным аппаратом. Он поможет обнаруживать новые интересные места для изучения.
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