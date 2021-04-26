Телеканал NTD

Как костариканский радар будет спасать спутники на орбите Земли

Как костариканский радар будет спасать спутники на орбите Земли

Этот космический радар может обнаруживать даже небольшие объекты, угрожающие безопасности космонавтов и спутников. Недавно он заработал..

Дата загрузки: 2021-04-26

Этот космический радар может обнаруживать даже небольшие объекты, угрожающие безопасности космонавтов и спутников. Недавно он заработал на северо-западе Коста-Рики.

Радар состоит из четырёх больших панелей, окружённых полями сахарного тростника. Он подключён к серверам аэрокосмической компании LeoLabs в Сан-Франциско.

Создатели радара говорят, что он самый продвинутый среди коммерческих. Его разработали для отслеживания очень маленьких фрагментов космического мусора.

[Дэниел Чеперли, основатель LeoLabs]:
«Оказывается, на орбите насчитывается около 250 тысяч фрагментов размером в два сантиметра и больше. Сегодня их не отслеживают, и они угрожают спутникам. В космосе всё движется очень быстро, со скоростью примерно 8 километров в секунду. Даже крошечный обломок может уничтожить ваш спутник».

Радар может отслеживать объекты, которые проходят по низкой околоземной орбите нашей планеты в районе экватора.

[Дэниел Чеперли, основатель LeoLabs]:
«Мы проверяем возможность столкновений за несколько дней до того, как это может произойти. Так, спутники можно сместить, чтобы не случались аварии, как в фильме «Гравитация»».

Радар находится в городке Филадельфия недалеко от штаб-квартиры AdAstra Rocket. Это коммерческий партнер LeoLabs.

Устройство может обнаружить объекты размером с мяч для гольфа, который движется со скоростью до 30 тысяч километров в час.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...