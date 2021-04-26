Как костариканский радар будет спасать спутники на орбите Земли

Этот космический радар может обнаруживать даже небольшие объекты, угрожающие безопасности космонавтов и спутников. Недавно он заработал..

Этот космический радар может обнаруживать даже небольшие объекты, угрожающие безопасности космонавтов и спутников. Недавно он заработал на северо-западе Коста-Рики.

Радар состоит из четырёх больших панелей, окружённых полями сахарного тростника. Он подключён к серверам аэрокосмической компании LeoLabs в Сан-Франциско.

Создатели радара говорят, что он самый продвинутый среди коммерческих. Его разработали для отслеживания очень маленьких фрагментов космического мусора.

[Дэниел Чеперли, основатель LeoLabs]:

«Оказывается, на орбите насчитывается около 250 тысяч фрагментов размером в два сантиметра и больше. Сегодня их не отслеживают, и они угрожают спутникам. В космосе всё движется очень быстро, со скоростью примерно 8 километров в секунду. Даже крошечный обломок может уничтожить ваш спутник».

Радар может отслеживать объекты, которые проходят по низкой околоземной орбите нашей планеты в районе экватора.

[Дэниел Чеперли, основатель LeoLabs]:

«Мы проверяем возможность столкновений за несколько дней до того, как это может произойти. Так, спутники можно сместить, чтобы не случались аварии, как в фильме «Гравитация»».

Радар находится в городке Филадельфия недалеко от штаб-квартиры AdAstra Rocket. Это коммерческий партнер LeoLabs.

Устройство может обнаружить объекты размером с мяч для гольфа, который движется со скоростью до 30 тысяч километров в час.

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