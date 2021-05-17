НАСА проводит последние испытания телескопа «Джеймс Уэбб» перед запуском в этом году

[Скотт Уиллоуби, руководитель программы]:

«Это как построить швейцарские часы высотой 12 метров, длиной 24 метра и шириной 12 метров».

Учёные НАСА проводят последние испытания космического телескопа «Джеймс Уэбб». Они тестируют развёртывание зеркальных крыльев аппарата. Уже 31 октября этого года космическая лаборатория отправится на исследование глубин Вселенной.

Этот аппарат – преемник телескопа «Хаббл». Он разработан так, чтобы заглянуть ещё глубже в космос и ещё дальше в прошлое, чем любой другой телескоп.

Запуск «Джеймса Уэбба» столкнулся с многочисленными задержками. Согласно первоначальным планам, он должен был полететь в космос более десяти лет назад.

В июле прошлого года НАСА отложило запуск до октября 2021 года из-за пандемии и технических проблем.

[Клаус Пантоппидан, учёный проекта]:

«Телескоп был создан не только для того, чтобы делать то, что делал «Хаббл», но и намного больше. Он также был создан, чтобы ответить на вопросы о космосе и о нашем происхождении, на которые мы не можем ответить никаким другим способом».

Телескоп «Джеймс Уэбб» доставят из Калифорнии на космодром во Французской Гвиане в конце августа.

В космос он полетит на европейской ракете Ariane. Он будет работать на расстоянии миллион 600 тысяч километров от Земли. Это далеко за пределами досягаемости астронавтов.

Для сравнения, орбитальный телескоп «Хаббл» после его запуска в 1990 году неоднократно обслуживался астронавтами, прибывавшими на шаттлах.

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