Исследователи-любители помогли НАСА отметить на карте космоса коричневых карликов

Карта космического пространства вокруг Земли стала намного более полной благодаря исследователям-любителям. В этой анимации показано расположение..

Карта космического пространства вокруг Земли стала намного более полной благодаря исследователям-любителям.

В этой анимации показано расположение так называемых коричневых карликов в пределах 65 световых лет от Солнца. Это около 640 триллионов клометров.

[Дейви Кикпатрик, исследователь из Калифорнии]:

«Эти объекты, вместо того, чтобы миллиарды лет гореть, как звёзды, не имеют внутреннего источника энергии. Как только они погибают, то начинают медленно остывать».

Исследователи-волонтёры ищут коричневых карликов с 2017 года в рамках проекта НАСА «Девятая планета». Это инициатива, в которой любители взаимодействуют с профессионалами. Помощь аматоров понадобилась, поскольку в январе 2020 года на пенсию вышел космический телескоп «Спитцер». А именно он помогал определить расстояние до коричневых карликов и их точное расположение.

[Дейви Кикпатрик, исследователь из Калифорнии]:

«У нас оставался примерно год, чтобы провести все измерения. Именно тогда я связался с ребятами из Backyard Worlds и предложил объединить усилия. Я хотел получить список из кандидатов на коричневых карликов, поскольку у нас заканчивался срок, чтобы сделать это».

В итоге удалось выявить десятки карликов.

[Леопольд Грамаиз, астроном-любитель]:

«Это моё хобби. Кто-то смотрит спортивные соревнования, а я смотрю на звёзды. Но это зависит от настроения и времени, которое у меня есть. Иногда я трачу по два часа в неделю, а иногда по 20».

Пользователи Backyard Worlds просматривают инфракрасные изображения, полученные с помощью телескопа НАСА WISE. В частности короткие анимации, показывающие, как небольшие участки неба меняются с годами.

Затем за движущимися объектами, отмеченными пользователями, следят профессиональные астрономы. В настоящее время изображения просматривает около 150 тысяч пользователей.

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