В ДР Конго ошеломлены появлением загадочного монумента

Появление загадочного металлического монумента ошеломило жителей городка Бандалунгва в Демократической Республике Конго. Конструкция высотой три метра 70 сантиметров стоит рядом с дорогой.

Некоторые поспешили сделать селфи рядом с монументом. Но нашлись и те, кто попытался уничтожить странную конструкцию. В итоге на её охрану направили полицейских.

Появление загадочных монументов видят не впервые. В конце прошлого года металлический монолит нашли в пустыне американского штата Юта. Позже похожее сооружение обнаружили рядом с румынским городом Пьятра-Нямц. Потом подобные конструкции появлялись в Турции, Великобритании и Германии.

У некоторых поклонников научной фантастики таинственные монолиты вызвали ассоциацию с фильмом Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», снятым в конце 60-х. В киноленте фигурируют чёрные монолиты, посылающие сигналы.

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