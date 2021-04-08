ООН: в ДР Конго голодает каждый третий
Каждый третий житель Демократической Республики Конго остро голодает. Такие данные приводит Всемирная продовольственная программа ООН. [Томсон..
Дата загрузки: 2021-04-08
[Томсон Пири, представитель ВПП]:
«Масштабы острого голода в Демократической Республике Конго ошеломляют. Всемирная продовольственная программа ООН призывает к безотлагательному вмешательству, чтобы поддержать миллионы людей».
Выступая в штаб-квартире ООН в Женеве, представитель организации призвал международных доноров в срочном порядке жертвовать деньги.
[Томсон Пири, представитель ВПП]:
«Чтобы не позволить миллионам людей из группы риска ещё больше голодать, Всемирной продовольственной программе на 2021 год нужно 662 миллиона долларов. Если доноры не сделают шаг вперёд, то неизбежны большие перерывы в доставках продовольственной и другой помощи этим нуждающимся людям».
По данным ООН, в настоящее время число остро голодающих в ДР Конго достигло рекордного уровня и составляет 27,3 миллиона человек. Это больше всего в мире для отдельно взятой страны. Основной причиной называют разразившийся там военный конфликт. Больше всего пострадали восточные провинции Итури, Северное и Южное Киву и Танганьика, а также центральный регион Касаи.
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