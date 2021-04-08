Телеканал NTD

ООН: в ДР Конго голодает каждый третий

ООН: в ДР Конго голодает каждый третий

Каждый третий житель Демократической Республики Конго остро голодает. Такие данные приводит Всемирная продовольственная программа ООН. [Томсон..

Дата загрузки: 2021-04-08

Каждый третий житель Демократической Республики Конго остро голодает. Такие данные приводит Всемирная продовольственная программа ООН.

[Томсон Пири, представитель ВПП]:
«Масштабы острого голода в Демократической Республике Конго ошеломляют. Всемирная продовольственная программа ООН призывает к безотлагательному вмешательству, чтобы поддержать миллионы людей».

Выступая в штаб-квартире ООН в Женеве, представитель организации призвал международных доноров в срочном порядке жертвовать деньги.

[Томсон Пири, представитель ВПП]:
«Чтобы не позволить миллионам людей из группы риска ещё больше голодать, Всемирной продовольственной программе на 2021 год нужно 662 миллиона долларов. Если доноры не сделают шаг вперёд, то неизбежны большие перерывы в доставках продовольственной и другой помощи этим нуждающимся людям».

По данным ООН, в настоящее время число остро голодающих в ДР Конго достигло рекордного уровня и составляет 27,3 миллиона человек. Это больше всего в мире для отдельно взятой страны. Основной причиной называют разразившийся там военный конфликт. Больше всего пострадали восточные провинции Итури, Северное и Южное Киву и Танганьика, а также центральный регион Касаи.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...