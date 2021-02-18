Сенат Италии утвердил новый Кабинет во главе с Марио Драги

[Мария Элизабетта Казеллати, председатель Сената Италии]:

«Присутствует 305 сенаторов, проголосовало 304. Большинство составляет 152 сенатора. «За» проголосовало 262 члена, «против» – 40, двое воздержалось. Решение принято».

Новое правительство Италии выдержало вотум доверия в Сенате. Большинство его членов утвердили новый состав.

Новое правительство возглавил Марио Драги – бывший председатель Европейского Центробанка. В его кабинет вошли и технократы, и представители политических партий. Некоторые перешли из предыдущего правительства.

Кабинет прошлого примьера Джузеппе Конте был вынужден уйти в отставку, поскольку утратил большинство в Сенате. Из коалиции вышла небольшая партия «Живая Италия».

Выступая перед сенаторами, новый премьер отметил, что его приоритетными задачами будет противостояние пандемии, восстановление экономики, а также инвестиции в образование и зелёные технологии. Он также ещё раз подчеркнул важность единой валюты и необходимость выстраивания многосторонних торговых отношений.

[Марио Драги, премьер-министр Италии]:

«В ближайшие недели мы укрепим план восстановления, в частности, в отношении целей по производству энергии из возобновляемых источников, решения проблемы загрязнения воздуха и воды, создания высокоскоростных железных дорог, строительства сети для электромобилей, производства и распределения водорода, дигитализации и создания сетей 5G».

Вотум доверия в Сенате – это стандартная процедура для любого итальянского правительства. Подобное голосование также должно состояться в нижней палате. Оно завершит формальную процедуру утверждения нового кабинета.

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