На раскопках древней Олимпии нашли почти 3000-летнюю статуэтку быка

Греческие археологи нашли древнюю бронзовую статуэтку быка на месте раскопок святилища Олимпия на полуострове Пелопоннес.

Фигурку раскопали рядом с руинами храма Зевса. Учёные полагают, что она была сделана в период между 1050 и 700 годами до нашей эры.

Статуэтка хорошо сохранилась. По мнению археологов, её преподнесли главному богу-олимпийцу в качестве жертвоприношения.

Изначально Олимпия была поселением в греческой области Элида. Античные Олимпийские игры впервые прошли там в 776 году до нашей эры и были чем-то вроде религиозного культа. Туда съезжались атлеты со всей Греции. На время состязаний прекращались войны между всеми греческими полисами.

Сначала на Олимпиаде соревновались только бегуны. Потом появились гонки на колесницах и борьба. Также олимпийцы впоследствии стали состязаться в прыжках в длину, метании копья и диска. Античные Олимпийские игры проходили до 393 года.

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