Древнейшее из найденных захоронений проливает свет на ритуалы похорон 78 тыс. лет назад
В кенийской пещере недалеко от океанического побережья лежит тело ребёнка. Это самое древнее из известных захоронений..
Дата загрузки: 2021-05-13
Это самое древнее из известных захоронений людей. Ему 78 тысяч лет.
Как говорит глава отдела археологии кенийских музеев, находка проливает свет на эмоциональные связи древних людей.
[Эммануэль Ндиема, археолог]:
«В течение очень долгого времени мы смотрели только на инструменты, средства к существованию, окружающую среду. Но теперь мы начинаем понимать, что у этих людей была эмоциональная связь с умершими».
Останки назвали Мтото, что на суахили означает «ребёнок». Пол определить невозможно, поскольку не хватает необходимого материала для анализа ДНК.
Учёные говорят, что древние люди поместили тело в круглую могилу. Под голову положили что-то вроде подушки. Верхнюю часть аккуратно завернули в ткань.
[Эммануэль Ндиема, археолог]:
«Возраст ребенка – 2–3 года. Это мы смогли определить по его зубам. А возраст отложений составляет 78 тысяч лет».
Мтото жил в племени охотников-собирателей. В районе захоронения нашли останки антилоп и других копытных.
Также нашли каменные орудия труда и наконечники, которые могли использовать для копий.
Открытие показывает, что люди того времени жили в разных частях современной Кении. Раньше считалось, что они селились только в рифтовой долине к западу от побережья.
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