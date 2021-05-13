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Древнейшее из найденных захоронений проливает свет на ритуалы похорон 78 тыс. лет назад

Древнейшее из найденных захоронений проливает свет на ритуалы похорон 78 тыс. лет назад

В кенийской пещере недалеко от океанического побережья лежит тело ребёнка. Это самое древнее из известных захоронений..

Дата загрузки: 2021-05-13

В кенийской пещере недалеко от океанического побережья лежит тело ребёнка.

Это самое древнее из известных захоронений людей. Ему 78 тысяч лет.

Как говорит глава отдела археологии кенийских музеев, находка проливает свет на эмоциональные связи древних людей.

[Эммануэль Ндиема, археолог]:
«В течение очень долгого времени мы смотрели только на инструменты, средства к существованию, окружающую среду. Но теперь мы начинаем понимать, что у этих людей была эмоциональная связь с умершими».

Останки назвали Мтото, что на суахили означает «ребёнок». Пол определить невозможно, поскольку не хватает необходимого материала для анализа ДНК.

Учёные говорят, что древние люди поместили тело в круглую могилу. Под голову положили что-то вроде подушки. Верхнюю часть аккуратно завернули в ткань.

[Эммануэль Ндиема, археолог]:
«Возраст ребенка – 2–3 года. Это мы смогли определить по его зубам. А возраст отложений составляет 78 тысяч лет».

Мтото жил в племени охотников-собирателей. В районе захоронения нашли останки антилоп и других копытных.

Также нашли каменные орудия труда и наконечники, которые могли использовать для копий.

Открытие показывает, что люди того времени жили в разных частях современной Кении. Раньше считалось, что они селились только в рифтовой долине к западу от побережья.
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