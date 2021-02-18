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Мужчина не дал собаке умереть под колёсами поезда

Мужчина не дал собаке умереть под колёсами поезда
Мужчина не дал собаке умереть под колёсами поезда

Джаред ехал на машине вдоль железнодорожного полотна и увидел животное между рельсами. Он подумал, что это олень, и надо его спугнуть. Но приблизившись, мужчина увидел собаку.

Собака поднялась при виде человека, и Джаред увидел, что кто-то привязал её верёвкой к рельсам. Джаред решил спасти собаку, но опасался её реакции. Мужчина ласково обращался к псу, и он стал вилять хвостом. Джаред не знал, как скоро пройдёт поезд, поэтому очень торопился отвязать собаку. Ему это удалось.

Он назвал пса Самсоном и отвёз к себе домой. Теперь Самсон присоединился к другим домашним животным Джареда: двум спасённым собакам, кошкам и гигантскому фламандскому кролику.

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