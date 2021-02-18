Мужчина не дал собаке умереть под колёсами поезда

Джаред ехал на машине вдоль железнодорожного полотна и увидел животное между рельсами. Он подумал, что это олень, и надо его спугнуть. Но приблизившись, мужчина увидел собаку.

Собака поднялась при виде человека, и Джаред увидел, что кто-то привязал её верёвкой к рельсам. Джаред решил спасти собаку, но опасался её реакции. Мужчина ласково обращался к псу, и он стал вилять хвостом. Джаред не знал, как скоро пройдёт поезд, поэтому очень торопился отвязать собаку. Ему это удалось.