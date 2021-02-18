Новое исследование: стрекозы возвращают баланс, делая сальто назад

Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучили, как стрекозы контролируют свой полёт и сохраняют ровное положение. Используя..

Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучили, как стрекозы контролируют свой полёт и сохраняют ровное положение.

Используя высокоскоростные камеры и компьютерную графику, они выяснили, что эти насекомые обладают природным механизмом выравнивания на случай потери баланса.

[Сэм Фабиан, автор исследования]:

«Обычно, если мы говорим о контроле движения у насекомых и сохранении баланса, это очень активный процесс, поскольку они очень маленькие. Мы ожидали, что стрекозы будут делать то же самое. Когда мы их сбрасывали вверх ногами с платформы, то даже стрекозы в бессознательном состоянии переворачивались в нужное положение».

Исследователи выяснили, что стрекозы для стабилизации делают сальто назад. При этом мёртвые стрекозы просто падали вниз.

[Сэм Фабиан, автор исследования]:

«Это инстинктивный манёвр, небольшое сальто назад, которое позволяет им быстро восстановить равновесие».

Для проведения исследования учёные закрепили на лапках двадцати стрекоз крошечные магниты, а также датчики для отслеживания движения. С помощью таких же датчиков делают компьютерную графику для голливудских фильмов.

В итоге получили объёмные изображения того, как стрекозы двигаются.

[Сэм Фабиан, автор исследования]:

«На самом деле это было бы очень сложно сделать с помощью обычных камер. Чтобы провести исследования, нужна специальная система захвата движений».

Учёные надеются, что в будущем их исследование поможет в создании летательных аппаратов нового поколения, например, дронов.

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