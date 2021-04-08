Почему в летнюю жару в Индии растёт спрос на глиняные горшки

В индийском городе Агра выросли продажи глиняных горшков, сосудов и кувшинов. В регион пришла летняя жара.

Многие местные жители предпочитают держать воду в глиняной посуде, вместо того чтобы помещать её в холодильники. В такой таре вода не нагревается.

[Хари Ом, продавец посуды]:«Этим летом продажи выросли. Становится жарче, и люди, которые приходят сюда, покупают горшки. Люди не пьют воду из холодильника, потому что начинает болеть горло». [Пунам Агравал, покупательница]:«Этим летом вода из холодильника приносит вред, также есть угроза коронавируса, поэтому пить воду из кувшинов лучше. Вот почему я пришла купить себе один».

В последние годы летние температуры в Индии бьют рекорды. Из-за этого страдают не только люди, но и животные. В городах жару переносить особенно трудно, поскольку там не хватает зелени и водоёмов для охлаждения.

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