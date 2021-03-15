Утерянная мозаика, когда-то лежавшая на дне озера, вернулась на родину

В итальянском Музее римских кораблей представляют древнеримскую мозаику. Это произведение искусства периода римского императора Калигулы считалось утраченным. Какое-то время оно даже было на дне озера. Потом же его нашли в роскошном доме на Манхэттене.

Музей построили в 30-х годах прошлого столетия специально для сокровищ с двух больших церемониальных судов, которые Калигула распорядился построить в 40 году нашей эры.

Суда затонули. Нашли их в ходе раскопок в конце 90-х годов XIX века на дне озера Неми.

Мозаика площадью полтора квадратных метра украшала пол в одной из роскошных кают судна.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах она попала в частные руки. Но в итоге её приобрели торговец древностями из Нью-Йорка и её итальянский муж-журналист. Они забрали мозаику домой и сделали из неё кофейный столик.

В таком виде она хранилась до 2017 года. Затем её изъяла прокуратура.

[Паоло Сальватори, представитель полиции Италии]:

«Мы провели различные расследования в сотрудничестве с окружным прокурором и полицией Манхэттена в Нью-Йорке. Благодаря этим расследованиям нам удалось установить личность коллекционера произведений искусства, женщину итальянского происхождения, которая в настоящее время проживает на Манхэттене. Окружной прокурор изъял мозаику».

По данным итальянской полиции, около 8000 произведений искусства были вывезены из Италии во время Второй мировой войны.

Италия и другие страны в последние годы стремились вернуть разграбленные и утерянные артефакты, которые они считают частью своего культурного наследия.

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