Микроскопическое искусство: как новосибирский мастер создаёт крошечные миниатюры

Это крошечное изображение птицы можно рассмотреть только в мощный микроскоп. Автор работы – новосибирский учёный и..

Это крошечное изображение птицы можно рассмотреть только в мощный микроскоп. Автор работы – новосибирский учёный и художник Владимир Анискин. Созданием микроминиатюр увлекается больше 20 лет.

Вдохновением для мастера стала книга Григория Мишкевича «Тайны невидимых шедевров». Первую микроминиатюру Владимир создал в 98-м. Это было новогоднее поздравление для мамы на рисовом зёрнышке.

[Владимир Анискин, мастер-микроминиатюрист]:

«Микроминиатюра – это очень редкий жанр искусства. Он редкий из-за своей сложности. Это специфика этого жанра. И, поскольку это очень сложно, то мастеров, которые работают в этом жанре, которые могут сделать что-либо миниатюрно, их всего лишь одиннадцать человек во всём мире».

На создание микроскопических шедевров уходит от нескольких недель до нескольких месяцев. Сначала рождается идея, потом мастер выбирает материал. Он использует металлы, фруктовые косточки, рисовые зёрна, волосы и даже частички пыли. После выбора материала начинается кропотливая работа.

[Владимир Анискин, мастер-микроминиатюрист]:

«Самое хлопотное, самое неприятное – это биение собственного сердца, потому что оно передаётся через кончики пальцев инструменту, и этот инструменты начинает трепыхаться в такт биению сердца».

Владимир сумел приловчиться к этому, и помеха стала для него помощью. Он использует импульс от биения сердца для того, чтобы что-то отрезать или подцепить, а между ударами делает контролируемое движение.

Художник уже создал сотни микроскопических творений, включая копию картины «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера и миниатюрные монеты. Первая монета, сделанная Владимиром, попала в Книгу рекордов Гиннесса.

[Владимир Анискин, мастер-микроминиатюрист]:

«После этого, вдохновившись, я сделал ещё три монеты. Это доллар Моргана, рубль Николая II и червонец Николая II. Доллар Моргана – пожалуй, была самая сложная монета, потому что там сложное изображение головы и орла. Но рубль и червонец Николая II тоже сложны из-за того, что там герб очень мелкий».

Диаметр монет – три миллиметра. Они самые маленькие в мире.

В обычное время умелец работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук, а свободное посвящает творчеству.

Многие микроминиатюры мастера хранятся в музее «Русский левша» в Санкт-Петербурге.

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