Суперлуна и полное затмение: природа подготовила астрономическое шоу

Жители планеты увидели сразу три астрономических события – перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Такое случается раз в 12 лет. При этом между первыми двумя событиями прошло всего чуть более девяти часов. В апреле разница была на два часа больше.

Огромной яркой суперлуной полюбовались, к примеру, в Греции. Особенно эффектно спутник выглядит, когда на его фоне видны развалины древних храмов. Луна также предстала во всём великолепии и в безоблачном небе над Иерусалимом.

А вот так выглядел спутник Земли в Южном полушарии. В Сиднее по случаю астрономического спектакля открыли обсерваторию. Примерно сто человек смогли рассмотреть суперлуну в телескоп. Причём в Австралии было видно и лунное затмение.

[жительница Сиднея]:

«Это очень захватывающе зрелище. Я говорю своим друзьям, что, глядя на это, можно понять, почему древние люди думали, что божество или какое-то чудовище поедает Луну. Очень интересно наблюдать, как она меняет цвет и проплывает по небосводу».

Полная фаза затмения Луны длилась 14 с половиной минут. Это явление можно было наблюдать в Австралии, Америке, Восточной Азии. В России затмение увидели на Дальнем Востоке и на юго-востоке Сибири.

Короткая ссылка на эту страницу: